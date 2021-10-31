Если Соединенные Штаты заблокируют сделку с Турцией по продаже F-16, Анкара закупит 50 штурмовиков Су-25. Причем не у России, а у Грузии, сообщил портал Avia.Pro. Авторы публикации отметили, что раньше турецкие ВВС не интересовали штурмовики, поэтому их внезапный интерес может означать подготовку боевых действий против одной из соседних стран.

В качестве последних называются Сирия, Иран, Армения или Греция. Авторы сразу отбрасывают первый вариант, так как с курдами Анкара отлично справляется и без авиации. Против других стран она вполне может задействовать беспилотники, которые до настоящего момент успешно заменяли штурмовые самолеты.

Ни Грузия, ни Турция эту информацию не комментируют. По мнению экспертов, Анкара обратилась к Тбилиси, так как нашла оптимальный вариант замены американским F-16. Также она знает, что Россия и США не продадут ей Су-57 или F-35, поэтому решила рассмотреть более бюджетный, но эффективный сегмент.