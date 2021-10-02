Туркменистан впервые представил свои боевые дроны Bayraktar TB2 во время военного парада 27 сентября, посвященного 30-летию независимости страны от Советского Союза. Об этом сообщает Defense News. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Впервые для Туркменистана в этом году военный парад прошел в южных предгорьях Ашхабада, в районе горного хребта Копетдаг, а не в центре столицы возле президентского дворца. Во время парада был представлен ряд новой военной техники, в том числе бразильский штурмовик A-29 Super Tucano, итальянские транспортные самолеты C-27J Spartan и туркменские истребители M-346.

Снимки показа беспилотников на параде опубликовал в Твиттере его турецкий производитель Baykar Defense. Представленный TB2 был вооружен боеприпасами MAM-L и MAM-C, произведенными турецкой фирмой Roketsan, и системой камер Argos-II HD / HDT от германской Hensoldt.

Снимки подтверждают продажу системы TB2 Туркменистану. В июле 2021 года Туркменистан импортировал из Турции военную и аэрокосмическую технику на сумму 37 миллионов долларов, но официальные лица не раскрыли наименования этой продукции.

Во время презентации на Teknofest, аэрокосмическом и технологическом мероприятии, которое состоялось 21-26 сентября в Стамбуле, Турция, технический директор Baykar Сельчук Байрактар ​​(сын основателя и владельца компании) сказал, что компания уже экспортировала TB2 в четыре страны. По его словам, еще около десятка государств намерены стать покупателями уже в ближайшем будущем, и контракты с этими странами подписаны или почти завершены.

Катар получил шесть Bayraktar TB2 в 2019 году по заказу 2018 года. Украина также закупила шесть ТБ2, после чего Азербайджан добавил в свои вооруженные силы беспилотник, сыгравший важную роль в нагорно-карабахском конфликте. Baykar также недавно подписал контракт с польским правительством на поставку TB2, что является первым случаем, когда компания поставляет дрон стране-члену НАТО.

Туркменистан – пятое известное государство, увеличившее количество ТБ2 на вооружении зарубежных стран. Кроме того, отдельные посещения объектов Байкара министром обороны Латвии и министром внутренних дел Албании в июне 2021 года вызвали слухи об интересе этих стран к технологии TB2.

За последнее десятилетие Туркменистан расширил закупки боеприпасов и военной техники из Турции. С 2010 года он закупил у Турции патрульные катера, быстроходные катера, гидрографические суда и поисково-спасательные суда. В августе Туркменистан добавил к своему флоту 91-метровый корвет Deniz Khan, построенный турецкой верфью Dearsan, он стал флагманом ВМФ Туркменистана.