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Турецкие военные дождались приказа о наступлении на города Айн-Исса, Манбидж, Тель-Тамр и Тель-Рифат, сообщил портал Avia.Pro. Авторы публикации пишут, что фактически операция по захвату населенных пунктов стартовала, однако полномасштабное наступление все еще не началось.

В настоящий момент Турция просто сосредотачивает войска и занимается развертыванием боевых систем. По первому же слову Тайипа Эрдогана она начнет освобождать города, в которых сконцентрировались силы курдов.

Стоит упомянуть, что в Манбидже действует частная военная компания из России, а в Айн-Иссе располагается три военных поста. Турецкое наступление создаст серьезные риски и для них, однако Анкара игнорирует этот факт. Что говорит о серьезности ее намерений и готовности вступить в противостояние с Россией в случае потерь со стороны РФ.

В северную часть Сирии стягиваются также подразделения правительственных сил и российские военнослужащие, что может привести к серьезному боевому конфликту.

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