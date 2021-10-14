Турецкие Вооруженные силы полностью готовы к наступательной операции в Сирии. Им нужен только приказ командования, чтобы начать боевые действия против курдов, сообщило издание Türkye.

Авторы раскрывают некоторые планы грядущей операции. Они пишут, что турецкая армия на территории Сирии намеревается войти сразу в четыре города – Айн Иссу, Тель-Тамир, Тель-Рыфат и Манбидж.

Турецкие военные чиновники заявили, что Анкара вынуждена начать наступление, так как Россия и Соединенные Штаты не выполнили условия соглашения и не отвели курдские силы от границы между САР и Турцией. Также они отметили, что единственной целью боевых действий является возвращение домой более 2 миллионов беженцев.

Напомним, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что ответственность за нападения курдов на полицейских на границе несут США и РФ. В России на это ответили, что Анкара намеревается использовать Москву и Вашингтон для достижения собственных целей.