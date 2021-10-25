Турецкие конструкторы превратили беспилотный аппарат ŞİMŞEK, ранее используемый исключительно в качестве мишени на учениях, в барражирующий боеприпас. Подробности рассказал глава министерства оборонной промышленности Исмаил Демир.

Он рассказал, что этот беспилотник способен нести взрывное устройство весом до пяти килограммов. Запуск осуществляется с обычной катапульты. Кроме того, дроны-мишени снабдили оборудованием для приема GPS-сигнала.

Также беспилотник получил боеголовку самонаведения, которую назвали İMŞEK. Она разрабатывается в Турции с 2009 года и обладает неплохими характеристиками. Так, скорость новинки составляет около 740 километров в час. İMŞEK может подниматься на высоту до 4,5 километров. Дальность действия нового дрона-камикадзе достигает 50 км.