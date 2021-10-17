После серии артиллерийских обстрелов турецкая бронетехника двинула к югу от города Аазаз, намереваясь выровнять фронт и усилить наступательные действия на курдов, пишет издание «Военное обозрение». Авторы сообщают, что не исключены попытки армии Турции захватить стратегически важный аэродром Минак, который сейчас находится под контролем правительственных войск.

Кроме того, турецкие подразделения вместе с «Сирийской свободной армией», выступающей против законного правительства, намереваются захватить Тель-Рифат, в котором располагаются вооруженные формирования курдов. Бронетехника сейчас разделилась и движется также к населенным пунктам Шаварига и Маликия.

К Аазазу направлены и крупные подразделения правительственных сил, в задачу которых входит сдерживание турецких войск. Они перемещаются по автомагистрали №214, которая соединяет город с Алеппо и выходит на границу Сирии и Турции.

Напомним, что ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о лопнувшем терпении и пообещал совершенно другой подход к ведению боевых действий на сирийской территории.