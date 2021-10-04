В информагентстве «Царьград» рассказали про всю ложь, касающуюся коронавирусной инфекции. Журналисты заявили, что в КНР знали правду об опасности, исходящей от нее, но скрывали это от других стран.

Согласно их словам, гонконгский вирусолог Ли-Мэн Янь оказалась под преследованием властей, так как раскрыла достоверную информацию о последствиях заболевания. Авторы материала также указали на ранние кадры из Уханя, где инфицированные якобы бились в конвульсиях. Подобные признаки не связаны с коронавирусом, так как характерны для эпилептиков.

Обманом также назвали данные о победе Китая над болезнью еще предыдущей осенью. Подобные заявления были сделаны для увеличения морального духа китайцев. На самом деле в стране прекратили делать тесты на SARS-CoV-2. Неправдой также оказались сведения о том, что бессимптомные инфицированные разносят инфекцию, так как на самом деле больных, у которых нет симптомов, не бывает.