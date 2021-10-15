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Вероятность войны между Россией и Украиной весьма высока, однако Москва никогда не начнет боевые действия первой. Она лишь может вмешаться, если Киев решиться на полномасштабное наступление в Донбассе, уверен политолог Виталий Третьяков.

Он пояснил, что Россия не собирается нападать ни на Украину, ни на какие-либо другие государства. Но и смотреть, как ВСУ убивают жителей Донбасса, Москва тоже не будет. Если Киев решит начать наступление, РФ вмешается и разгромит «силы Украины в любой конфигурации».

При этом эксперт отмечает, что в подобной ситуации российские войска вполне могут дойти до Днепра или даже дальше, чтобы отбить у Киева желание повторять свои вылазки. Украина с ее армией будет разгромлена в считанные дни, уверен Третьяков.

Напомним, что Киев вынашивает планы силового захвата Донбасса и Крыма. Она обзаводится оружием и новыми хозяевами на Западе, однако ее армия продолжает занимать в мире место между Таиландом и Вьетнамом.

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