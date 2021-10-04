Автор издания The Times Мэттью Сайед в своей публикации заявил, что любые проявления коррупции в Европе или нарушения правил, которые демократичный ЕС устанавливает сам для себя, лишь усиливают презрение к западной цивилизации со стороны России и Китая.

Автор комментирует статью немецкого эксперта Питера Тиде об «упрощенческой и приспособленческой» политике Великобритании. Обозреватель написал, что в Лондоне давно царит кумовство, а верховенство закона давно превратилось в простую формальность.

Сайед отмечает, что Германия и несколько других стран ЕС так же отзываются и о Соединенных Штатах, однако при этом они совершенно не видят себя. К примеру, именно ФРГ усилила зависимость ЕС от российского лидера Владимира Путина, «подписавшись» на проект «Северный поток-2». Кроме того, Германия придерживается нейтралитета с Китаем, чтобы продавать ему как можно больше автомобилей. Одновременно с этим она называет РФ и КНР врагами свободного мира.

Коррупция, по мнению Сайеда, давно является бичом всей Европы, поэтому критика со стороны немецкого обозревателя верна лишь частично. Не только Британия, но и Германия давно погрязла в коррупции. Наблюдая за всем этим, лидеры Китая и России довольно потирают руки, так как их мнение о глупости Запада постоянно находит подтверждение.