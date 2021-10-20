Гиперзвуковое оружие, которое уже имеется в распоряжении России и Китая может обеспечить им победу над Соединенными Штатами в случае начала Третьей мировой войны. Такое мнение высказал журналист британского издания The Telegraph Ник Аллен.

Он отметил, что США не реагировали на многочисленные предупреждения об опасности гиперзвукового вооружения, считая его выдумками РФ и КНР. Однако сейчас Пентагону приходится тратить более миллиарда долларов в год, чтобы догнать ушедших далеко вперед конкурентов.

Автор написал, что войны будущего будут сильно отличаться от всего того, что мы видели раньше и видим сейчас. Пентагон надеется на свои авианосцы, однако они станут не более, чем мишенью для гиперзвуковых ракет, устремляющихся на огромной скорости на орбиту планеты и затем планирующих на цель. Их нынешнее превосходство над кораблями России и Китая уже не будет иметь значения именно из-за гиперзвука.

Помимо таких ракет, Китай и Россия разрабатывают беспилотники с искусственным интеллектом, новейшие методы кибернетических атак, которые позволят вывести все системы навигации и связи, от которых так сильно сегодня зависят ВС США и НАТО. Поэтому вероятность поражения Соединенных Штатов в Третьей мировой войне повышается буквально с каждым годом.