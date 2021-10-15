Российские конструкторы на протяжении нескольких лет напряженно работают над созданием уникального противокосмического комплекса «Аэростат», сообщило американское издание The Space Review.

По словам экспертов, эта система ПРО будет вооружена ракетами большой дальности, которые смогут сбивать любые воздушные цели на низкой орбите. Информации о комплексе и его характеристиках нет вообще, так как она закрыта грифом секретности. Однако есть небольшое интервью заместителя гендиректора компании «Алмаз-Антей», в котором он подтверждает работу над «Аэростатом».

Военный эксперт Барт Хендрикс на основе этого интервью сделал вывод, что комплекс будет оснащен инфракрасными датчиками, а также радиолокационной станцией для максимально эффективного дальнего обнаружения целей.