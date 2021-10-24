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Если Советский Союз в подавляющем большинстве случаев одерживал победы «числом», то Россия делает ставку на подготовку своих войск и умения каждого военнослужащего, сообщило американское издание The National Interest. Авторы публикации отмечают, что РФ сумела создать новую оборонительную стратегию, согласно которой в бою эффективно взаимодействуют представители всех родов войск.

Журналисты ссылаются на исследования центра RAND Corporation, которые показали – число военных подразделений в России уменьшилось, однако их эффективность существенно возросла. При этом Москва нацеливает армию в основном на оборонительные задачи. Причем даже защищая свою территорию ВС будут применять непрямые стратегии и сводить к минимуму количество кровопролитных боев с противником.

В крайних случаях армия РФ может перейти в наступление, но опять же, без решительных боевых действий. Она выберет вариант с массированными обстрелами противника и с атакой бронетехники после их завершения.

Авторы публикации также напомнили, что в руках РФ есть убойный аргумент, роль которого выполняет ядерное оружие. Однако оно будет применено только в случае нападения на Россию.

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