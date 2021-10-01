Соединенные Штаты не должны втягиваться в гиперзвуковую гонку, уверен американский генерал в отставке Томас Шпёр. Он заявляет, что в настоящий момент США даже не знают, зачем они создают это оружие. Однако одновременно они вкладывают миллиарды долларов на его создание.

В публикации автора издания Майкла Пека в издании The National Interest, эксклюзивный перевод которой представлен порталом discover24.ru приводятся некоторые высказывания отставного генерала, который совсем не приветствует желание США участвовать в гонке за первенство в создании гиперзвуковых ракет.

Шпёр напоминает, что Пентагон пообещал уже к 2023 году развернуть целую батарею гиперзвуковых ракет. О разработках этого вооружения постоянно твердят и европейские государства. Однако никто из них еще не сказал, зачем, собственно, им требуется данное оружие и какие цели оно будет решать.

Вслед за Россией и Китаем

Эксперт отмечает, что стремление разработать гиперзвуковые ракеты в России и Китае вполне понятны. Для этих стран данное оружие станет инструментом сдерживания мощных американских авианосцев и других боевых кораблей, численность которых превосходит, к примеру ВМФ России.

Однако желание заполучить гиперзвук, которое постоянно высказывает Пентагон, совершенно непонятно. Шпёр отмечает, что он совсем не против наличия в армии такого вооружения. Установленное на истребители или бомбардировщики, оно поможет поддерживать превосходство в воздухе и не более того. Но фанатично заниматься его разработкой – это неправильное направление.

Высокопоставленные чиновники из Минобороны не могут раскрыть четкую концепцию применения гиперзвукового оружия. Чаще всего они заявляют, что США обязаны вкладываться в создание таких ракет, потому что так делают Россия и Китай. То есть, они просто сами того не замечая ввязываются в гонку вооружений и вкладывают огромные средства, чтобы догнать РФ и КНР лишь в одной из военно-технических сфер.

Противодействие гиперзвуку – более эффективный путь

Между тем справиться с гиперзвуковыми ракетами, обеспечить их сдерживание можно и без расходования миллиардов на создание точно такого же оружия, как у России и Китая. По мнению Шпёра, США имеет смысл сосредоточится на средствах противодействия. Соединенные Штаты давно близки к этому. Они постоянно создают все новые и новые комплексы ПРО, лазерные установки. Достаточно адаптировать все это к требованиям по обнаружению и своевременному уничтожению боезарядов, летящих со скоростью более 7 Махов и все, проблема будет полностью решена.

Автор публикации Майкл Пек добавляет, что в гиперзвуковых ракетах, широко разрекламированных Китаем и особенно Россией, нет ничего волшебного. Фактически они представляют собой те же старые боезаряды, которые просто гораздо быстрее летят к цели. И если Пентагону так уж хочется их заполучить, он должен иметь какой-то план, стратегию использования подобного оружия. Если же стратегия отсутствует, то стоит ли вообще тратить бешеные деньги на создание гиперзвука?