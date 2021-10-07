Россия разработала свою гигантскую подводную лодку «Белгород» для проведения разведки и для диверсий на территориях стран-участниц НАТО, написал в своей новой публикации американский военный аналитик Марк Эпископос.

Он объяснили, что субмарина будет нести компактные глубоководные аппараты, способные перерезать кабель на дне океана либо устроить другую диверсию, которая отразится на боеготовности войск Североатлантического альянса.

Кроме того, РФ оснастила АПЛ подводными беспилотниками «Посейдон», которые имеют атомный реактор и могут устраивать настоящий термоядерный шторм в океане.

Эксперт, статью которого перевел портал «ПолитРоссия», отмечает, что «торпеда судного дня» может смести с лица земли американские дома и инфраструктурные объекты. Также «Посейдон» способен уничтожить целиком авианосную ударную группу противника, поэтому за подлодкой «Белгород» необходимо постоянно вести наблюдение.