Соединенные Штаты сумели одержать победу в холодной войне, но сейчас безнадежно проигрывают «ледяную», написал в издании The Hill бывший представитель Комиссии по изучению Арктического региона Томас Данс. Он пояснил, что в Арктике сейчас у России нет ни единого конкурента.

Россия ни на мгновение не упускала из виду необходимость модернизировать ледоколы и поддерживать в идеальном состоянии флот, который действует в Арктике. Белый дом в отличие от нее даже сейчас выделяет мизерное финансирование на эти цели. Хотя уже хорошо понимает, что северный регион в скором времени освободиться ото льда и явит миру неслыханные природные богатства.

Баснословные прибыли на них будет получать Россия, уверен Данс. По его словам, только она стремительными темпами осваивает Арктику, так как имеет для этого все необходимое. США же плетутся далеко позади.