На снимках американской подводной лодки «Коннектикут», сделанных из космоса, отсутствуют какие-либо повреждения корпуса, сообщило издание The Drive. Авторы пояснили, что фотография сделана спутником компании Planet Labs.

По словам журналистов, видимых повреждений субмарины на снимке не обнаружено. Кроме того, отсутствуют какие-либо признаки проведения ремонта подводной лодки. Она находится на военно-морской базе США в Гуаме.

Авторы отметили, что подлодка после столкновения могла получить механические повреждения ниже ватерлинии, поэтому их не видно на фотографии. Однако если бы субмарину ремонтировали, то космический аппарат запечатлел бы хоть какие-то признаки работ.

Напомним, что ранее то же издание The Drive писало, что столкновение могло произойти из-за постоянно изменяющейся топографии дна Южно-Китайского моря, которую в свою очередь провоцирует повышенная тектоническая активность.