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Одного звука моторов российского истребителя Су-57 достаточно, чтобы «изгонять демонов», пишут эксперты итальянского издания The Aviationist. Так они прокомментировали полет боевых самолетов на параде в честь Дня Победы в этом году.

Как журналисты, так и читатели считают, что во время полета истребитель издает «леденящий душу вой». Этот звук сразу создает впечатление чего-то опасного и страшного, подчеркивают авторы публикации.

Стоит упомянуть, что на параде самолеты летали на низкой высоте, что и позволило услышать этот страшный звук моторов. На истребителе Су-57 применяется два турбореактивных двигателя с изменяемым вектором тяги и форсажной камерой, которые издают этот самый вой. Известно, что после замены моторов на новые, которые находятся в разработке, звук исчезнет.

В комментариях под публикацией, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», читатели из Южной Америки, Азии и Европы написали, что именно такие самолеты должны покупать их государства вместо американских F-35.

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  • Анна
  • 21.10.2021
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