В Сирии боевики атаковали военнослужащих правительственных сил, причем удары наносились по районам, где размещаются российские войска, сообщает портал Avia.Pro. Ссылаясь на Телеграм-канал «Вестник Дамаска», авторы отмечают, что инцидент произошел неподалеку от города Айн-Исса.

Источник сообщает, что атака СНА на правительственные силы привела к уничтожению автомобиля с сирийскими военными выстрелом из ПТРК. Практически сразу по террористам был нанесен удар возмездия – артиллерии САА накрыла боевиков интенсивным огнем.

В настоящий момент появилась версия, что нападение организовано турецкими военными. Они дислоцируются в районе Айн-Иссы и именно в их интересах подобные атаки на правительственные силы.

Напомним, что столкновения между боевиками и армией участились и в провинции Идлиб. В них участвуют и российские ВКС, которые намерены вынудить Турцию отступить на север региона.