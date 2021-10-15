В ходе учений «Славянский щит-2021» в Сербии расчеты российских ЗРПК «Панцирь-С» продемонстрировали, как эти комплексы ПВО атакуют и уничтожают воздушные цели. В их качестве были задействованы летающие цели вертолетного типа.

Уникальную видеозапись уничтожения целей опубликовал портал «Звезда». Авторы также рассказали, что зенитно-ракетно-пушечные комплексы тренировались на целях, способных разгоняться до 130 километров в час и подниматься на высоту до 2,5 километров.

Напомним, что ЗРПК «Панцирь» были приняты на вооружение российскими войсками противовоздушной обороны в 2010 году. Он используется для защиты от атак с применением беспилотных аппаратов, вертолетов и самолетов, ракет всех типов на стратегически важные объекты.

В России «Панцири» используются как самостоятельно, так и в составе эшелонированной ПВО, прикрывая от ударов с воздуха зенитно-ракетные комплексы С—300, С-400 и прочие.