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Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков считает, что если Запад решится напасть на Россию, то будет делать это сразу с нескольких направлений. Это позволит «расшатать» оборону РФ и получить преимущества в ходе наступательной операции.

По мнению Стрелкова, два таких направления сейчас явно просматриваются – это восток Украины и Сирия. Кроме того, Москва может оказаться втянутой сразу в несколько конфликтов, которые намечаются между Азербайджаном и Арменией в Закавказье и между Афганистаном и Таджикистаном в Средней Азии.

России придется разрываться между множеством горячих точек, что позволит противнику прорвать оборону страны. Но даже в этом случае нельзя однозначно утверждать, что Запад сумеет одержать уверенную победу.

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