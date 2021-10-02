Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков считает, что если Запад решится напасть на Россию, то будет делать это сразу с нескольких направлений. Это позволит «расшатать» оборону РФ и получить преимущества в ходе наступательной операции.

По мнению Стрелкова, два таких направления сейчас явно просматриваются – это восток Украины и Сирия. Кроме того, Москва может оказаться втянутой сразу в несколько конфликтов, которые намечаются между Азербайджаном и Арменией в Закавказье и между Афганистаном и Таджикистаном в Средней Азии.

России придется разрываться между множеством горячих точек, что позволит противнику прорвать оборону страны. Но даже в этом случае нельзя однозначно утверждать, что Запад сумеет одержать уверенную победу.