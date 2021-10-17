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Российское военное присутствие в Сирии и Нагорном Карабахе закончится «унизительным поражением» РФ, заявил бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков.

Он считает, что и на Ближнем Востоке, и в Закавказье Россия превратится в «мальчика для битья» для Турции и Ирана. Оба эти государства, заявляет эксперт, способны вести войну в течение длительного времени, не заканчивая ее генеральным поражением одной из сторон. А вот Москва, которая не понимает всех этих тонкостей, может оказаться между двух огней.

На ней отыграются и Тегеран, и Анкара, считает Стрелков. Он отмечает, что в Сирии РФ в случае возникновения серьезных проблем еще может уйти в море. В Карабахе этого сделать не получится, так как российские войска зажаты в непризнанной республике со всех сторон. При малейшем обострении ситуации они потерпят сокрушительное поражение и не смогут оказать сопротивление.

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