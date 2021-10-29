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Экс-глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков считает, что украинские беспилотники «Байрактар» создадут ополченцам Донбасса серьезные проблемы. Он также уверен, что эти БЛА способны навредить России на территории Сирии.

По словам Стрелкова, Киев покупал беспилотники достаточно давно и уже тогда было ясно, для какой цели они будут применяться. Война на Донбассе не закончилась, а режим прекращения огня Украина в последнее время активно игнорирует.

Если ВСУ будут использовать беспилотники против ополчения, у России имеется хороший способ ответить Турции, которая поставила «Байрактары на Украину. К примеру, она может нанести удар по турецким войскам, которые как раз сейчас замышляют наступление в САР. Но в этом случае РФ нужно не забывать о проливах Дарданеллы и Босфор, которые контролируются Анкарой. Турция может заблокировать их для Москвы и элитные российские войска окажутся в блокаде.

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