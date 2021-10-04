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Во время 76-й Генассамблеи ООН Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил российской делегации вернуться к встречам в формате «Россия-Североатлантический альянс». Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сразу начал с конкретики.

Он заявил, что для начала нужно договориться об элементарных вещах. Войска Альянса на линиях соприкосновения должны быть отведены на расстояние как минимум 20 километров от границы. Вот тогда можно будет продолжить диалог.

Столтенберг не захотел обсуждать эту тему, но предложил вернуть в Брюссель российского представителя. Однако в конечном итоге стороны так ни о чем и не договорились.

Ранее Лавров заявлял, что политика НАТО, направленная на сдерживание РФ, только обостряет ситуацию на европейской территории. Альянс придумал «российскую агрессию» и четко следует своему плану, однако никакой угрозы для ЕС как не было, так и нет.

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