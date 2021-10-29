В следующем году ВС Соединенных Штатов намерены испытать самые мощные за всю историю лазерные установки. Оно разрабатывается компаниями Boeing и General Atomics Electromagnetic Systems.

Глава GA-EMS Скотт Форни рассказал, что установка будет иметь размеры, сопоставимые с обычными грузовыми контейнерами. Ее поместят на большегрузные авто, что позволит в любой момент изменять позицию. Но главная особенность нового оружия – это все-таки мощность, которая составит 300 киловатт.

По этому показателю установка превзойдет все известные образцы, разрабатываемые в разных странах мира. Их мощность обычно находится в пределах 30-100 киловатт и уничтожить такими лазерами можно разве что компактный беспилотный аппарат.

Новейшая установка откроет совершенно новые возможности. Она позволит поражать самолеты и вертолеты, а также крылатые и баллистические ракеты.