На новостном сайте «Военное дело» отметили, что представители американской прессы начали обвинять Китай в краже технологий для разработки аналога ракета «Молния», разработанной на Украине.

Речь идет о китайской ракетной установке HD-1A, состоящей из реактивного снаряда, пускового комплекса и системы поддержки. Компания-разработчик из КНР отметила, что данное оружие позволит сдерживать потенциальных противников и осуществлять тактические удары. Оно предназначено для уничтожения как сухопутных, так и морских объектов.

При этом американские эксперты заметили сходство нового оружия с ракетой, разработанной украинскими специалистами из ОКБ «Южное». Они отметили, что оно не только выполняет те же задачи, но и обладает схожим внешним видом и «начинкой». Ее скорость полета может достигать 3,5 Маха. Специалисты также напомнили, что сама «Молния» является усовершенствованной версией советской ракеты Х-31.