Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На новостном сайте «Военное дело» отметили, что представители американской прессы начали обвинять Китай в краже технологий для разработки аналога ракета «Молния», разработанной на Украине.

Речь идет о китайской ракетной установке HD-1A, состоящей из реактивного снаряда, пускового комплекса и системы поддержки. Компания-разработчик из КНР отметила, что данное оружие позволит сдерживать потенциальных противников и осуществлять тактические удары. Оно предназначено для уничтожения как сухопутных, так и морских объектов.

При этом американские эксперты заметили сходство нового оружия с ракетой, разработанной украинскими специалистами из ОКБ «Южное». Они отметили, что оно не только выполняет те же задачи, но и обладает схожим внешним видом и «начинкой». Ее скорость полета может достигать 3,5 Маха. Специалисты также напомнили, что сама «Молния» является усовершенствованной версией советской ракеты Х-31.

Вам может понравиться

Журналист Бутусов назвал вице-премьера Резникова главным кандидатом на пост министра обороны Украины

Юрий Бутусов, главред информагентства «Цензор.нет», сославшись на свои источники, отметил, что вице-премьер Алексей Резников может занять пост главы Минобороны Украины. Согласно словам журналиста, Владимиром Зеленским, украинским лидером, уже была согласована

Global Times: корабли РФ и Китая подошли на расстояние удара к штабу Седьмого флота США

На китайском портале Global Times сообщили, что боевые суда ВМФ КНР и РФ приблизились к штабу Седьмого флота американских ВМС на расстояние удара. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией». Авторы материала отмечают,

Defence24: Третья база для авиации НАТО в Прибалтике готова к приёму истребителей

Авиабаза Лиелварде в Латвии прошла сертификацию готовности своего аэронавигационного оборудования и в ближайшее время здесь будут развернуты истребители НАТО для миссий «воздушной полиции Балтии». Об этом сообщает польский военный портал
  • redaktor2
  • 26.10.2021
  • читать 2 минуты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 9 °C |