В конце текущего или начале следующего года на британской авиабазе Лейкенхит появится первая эскадрилья новых американских стелс-истребителей F-35A. В нее войдут 27 самолетов-невидимок.

Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что это будет первое, но далеко не последнее подразделение таких истребителей. В скором времени они появятся почти во всех европейских государствах Североатлантического альянса, которые участвуют в программе F-35.

Данную информацию подтверждает и Пентагон. Его представители заявили, что в следующем году в Европе будет размещено 450 новейших самолетов, которые распределят между 12 базами. Это значит, что Соединенные Штаты хотят окружить РФ со всех сторон истребителями пятого поколения в продолжение своей политики сдерживания мифической «российской агрессии».

Леонков напомнил, что США намереваются устанавливать на F-35A ядерные бомбы В61-12. Боезаряды совсем недавно прошли двенадцатую модернизацию, которая позволила обеспечить их совместимость с новейшими стелс-истребителями.