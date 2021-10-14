Соединенные Штаты намерены разместить на территории Узбекистана несколько сотен своих военнослужащих в рамках контртеррористической операции, сообщил портал Avia.Pro. Авторы добавляют, что Ташкент якобы согласился на это, однако сейчас обсуждаются условия и детали.

США планируют размещать своих военных для проведения операций против запрещенных в России террористических организаций «Талибан» и ИГИЛ на территории соседнего Афганистана.

Узбекистан до последнего отрицал возможность переговоров с Соединенными Штатами. Также он заявлял, что иностранных войск на территории страны никогда не будет. Однако сложная ситуация, связанная с захватом власти в Афганистане террористами, вынудила Ташкент пойти на попятный.

Авторы портала сообщают, что военнослужащие США могут появиться на территории Узбекистана уже в ближайшие несколько дней.