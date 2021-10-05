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Польша не давала согласия на передачу своего суверенитета в руки брюссельских чиновников, заявила спикер польского сейма Ельжбета Витек. Она выступила с осуждением требования отдавать предпочтение законодательству ЕС перед действующими законами страны.

По словам Витек, Брюссель предъявляет подобные требования только к Польше, хотя многие европейские государства давно считают свои законы выше, чем законодательство Евросоюза. К ним никаких претензий по неизвестным причинам не предъявляется.

Ситуацию прояснил немецкий политолог Александр Рар. Он рассказал, что центр ЕС не просто требует признать свое законодательство приоритетным, но и применяет давление к Польше, не допуская её к рынку ЕС на общих основаниях. Варшава отчаянно сопротивляется, так как совершенно не готова поступаться ни своими законами, ни суверенитетом.

Рар объяснил, что новые участники ЕС не ожидали, что им придется делиться с Брюсселем суверенитетом, чтобы получить полноценный доступ к рынку. И дальше ситуация может значительно ухудшиться, так как недовольство обеих сторон будет нарастать.

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