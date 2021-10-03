читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские специалисты сумели восстановить внешность трёх древних египтян.

Как сообщается, для того, чтобы реконструировать лица трёх мужчин, был использован анализ их ДНК. Подобный способ получил название фенотипирование. По этой методике характеристики человека, такие, как его внешность, прогнозируются на основе его генов. Подобный способ нередко используется в суде.

ДНК мужчин извлекли из мумифицированных останков. Реконструкцией занялись специалисты компании Parabon NanoLabs.

Мумии были обнаружены в древней деревне Абусир-эль-Мелех. Захоронили их в период между 1380 годом до н.э. и 425 н.э. Возраст мужчин на момент смерти оценивается в 25 лет. Выяснилось, что они имели коричневую кожу, тёмные волосы и глаза.

Использование столь древних образцов ДНК стало первым в фенотипировании.

Недавно специалисты выяснили, что предки людей лишились хвоста в ходе эволюции. Произошло это около 20 миллионов лет назад.

Вам может понравиться

Ученые создали карту самых северных петроглифов России

Группа археологов РАН смогла подготовить подробную карту памятника наскального искусства, находящегося возле речки Пегтымель и являющегося наиболее северным в Азии. В соответствующем документе указаны полные координаты 341 поверхности, имеющие наскальные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 октября – дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 3 октября – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 15 °C |