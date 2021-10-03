Американские специалисты сумели восстановить внешность трёх древних египтян.

Как сообщается, для того, чтобы реконструировать лица трёх мужчин, был использован анализ их ДНК. Подобный способ получил название фенотипирование. По этой методике характеристики человека, такие, как его внешность, прогнозируются на основе его генов. Подобный способ нередко используется в суде.

ДНК мужчин извлекли из мумифицированных останков. Реконструкцией занялись специалисты компании Parabon NanoLabs.

Мумии были обнаружены в древней деревне Абусир-эль-Мелех. Захоронили их в период между 1380 годом до н.э. и 425 н.э. Возраст мужчин на момент смерти оценивается в 25 лет. Выяснилось, что они имели коричневую кожу, тёмные волосы и глаза.

Использование столь древних образцов ДНК стало первым в фенотипировании.

Недавно специалисты выяснили, что предки людей лишились хвоста в ходе эволюции. Произошло это около 20 миллионов лет назад.