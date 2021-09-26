Команда исследователей из США смогла выяснить, почему предки людей лишились хвоста в рамках эволюционного процесса. Оказалось, что переломный момент случился примерно 20 000 000 лет назад.

Отмечается, что наши предки обладали хвостом практически на всех стадиях развития, к примеру, когда только вышли из воды, и уже после превращения в приматов. В последнем случае эта часть тела была необходима им, чтобы поддерживать равновесие и взбираться на деревья. Затем хвост исчез, а на его месте остался лишь копчик, представляющий собой рудиментарный отросток.

Недавно специалисты определили, что это произошло из-за генетической мутации. Согласно полученным ими данным, у всех позвоночных уже на этапе эмбриона образовывается набор генов, которые отвечают за формирование тех или иных элементов позвоночника, включая хвостовую почку. Ученые считают, что у одного из видов приматов в прошлом случилась мутация в генах, что привело к невозможности развития хвоста.