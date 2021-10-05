Андрей Союстов, специалист по военным вопросам, уверен, что российским вооруженным силам крайне выгодно наличие у украинских ВМС большого числа бронированных катеров «Гюрза-М».

Согласно его словам, чем больше таких судов будет на вооружении ВМФ Украины, тем меньшую угрозу он станет представлять для российского флота. Эксперт при этом не понимает, для чего именно украинским ВМС понадобились речные катера, ведь их зоной ответственности являются акватории Азовского и Черного морей.

Военный обозреватель напомнил, что «Гюрза-М» из-за своей конструкции не способна осуществлять поставленные перед ней задачи, если волнения на море превышают три балла. Союстов также отметил, что покрытие катера броней является крайне дорогостоящим и трудоемким процессом.