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Западные СМИ насмешили российского телеведущего Владимира Соловьева безумными версиями по задержанию в Грузии Михаила Саакашвили.

Издания Соединенных Штатов по разному отреагировали на это событие. Так, журналисты Financial Times упомянули об Украине, которая требует от Тбилиси объяснений из-за задержания своего гражданина, а New York Times назвала появление Саакашвили в Грузии «политическим театром с высокими ставками».

Соловьева больше всего заинтересовала версия издания Washington Post, эксперты которого заявили, что задержание бывшего грузинского президента на руку Москве.

«Западные СМИ считают, что Саакашвили “агент Путина”, посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – поинтересовался в ответ на такую необычную реакцию российский телеведущий.

Он также сопроводил свой вопрос смеющимся до слез смайликом.

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов о Саакашвили заявил, что судьба бывшего президента Грузии не интересует российские власти.

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