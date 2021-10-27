Внезапное наступление ВСУ позволило им захватить плацдарм для дальнейшей операции на Донбассе, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что Киев перегруппировал силы и полностью изменил их расстановку, подготовившись к полномасштабной войне.

«Мы утерлись. Украина торжествует победу, не получив ответной реакции», – заявил ведущий.

Он также добавил, что Россия обязательно должна отреагировать на действия ВСУ в Донбассе. Соловьев напомнил, что РФ не продемонстрировала желания помочь своим гражданам, когда Киев захватывал представителя ЛНР в СЦКК и продолжает отмалчиваться сейчас.