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Внезапное наступление ВСУ позволило им захватить плацдарм для дальнейшей операции на Донбассе, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что Киев перегруппировал силы и полностью изменил их расстановку, подготовившись к полномасштабной войне.

«Мы утерлись. Украина торжествует победу, не получив ответной реакции», – заявил ведущий.

Он также добавил, что Россия обязательно должна отреагировать на действия ВСУ в Донбассе. Соловьев напомнил, что РФ не продемонстрировала желания помочь своим гражданам, когда Киев захватывал представителя ЛНР в СЦКК и продолжает отмалчиваться сейчас.

«У меня нет вопросов к ЛДНР. У меня другой вопрос: 37 граждан моей страны оказались в нацистском плену — где позиция России и почему наши граждане не освобождены? Мне стыдно, что, обладая таким военным потенциалом, мы даём возможность нацистской сволочи издеваться над нашими гражданами», – высказал свое мнение Владимир Соловьев.

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