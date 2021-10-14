Соединенные Штаты мечтают получить господство в Арктике, чтобы взять под свой контроль таящиеся подо льдами природные богатства. Поэтому им совершенно не нравится активность России в Северном регионе планеты, пишет китайский портал Sohu.

Авторы рассказали, что США всеми силами пытаются доказать Москве способность вести боевые действия в Арктике. Так, после одновременного всплытия трех подводных лодок РФ сквозь лед американские ВМС попытались проделать тот же трюк.

Китайские эксперты напомнили, что это уже не первая «проба пера», однако далеко не все попытки оказались удачными. Чаще всего американским морякам приходится вручную разбивать лед, чтобы извлечь застрявшую субмарину, что смотрится очень смешно.

Авторы также рассказали, что Россия еще со времен СССР развивает инфраструктуру в Арктике, у нее в регионе есть аэродромы, на которые могут садиться огромные военно-транспортные Ил-76 и бомбардировщики Ту-160. Все, что есть у США – это два ледокола и застревающие во льдах подлодки. Поэтому попытки чем-то удивить РФ вызывают у всего мира только безудержный смех.