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НАТО продолжает придумывать все новые сказки о «российской агрессии», угрожая операциями в Черноморском и Балтийском регионах. Но Москва не намерена долго терпеть подобные заявления, уверены авторы китайского портала Sohu.

Они напоминают, что совсем недавно РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-22М3, которые в сопровождении истребителей Су-27 провели патрулирование. Они облетели места расположения военно-морских баз Североатлантического альянса, а также потренировались в уничтожении кораблей ВМС США.

Авторы Sohu отмечают, что отношения между РФ и НАТО разладились и дошли до крайней точки. Поэтому Москва продемонстрировала ответ на угрозы со стороны Альянса, а также показала, что готова защищать свои национальные интересы от агрессивных действий Запада.

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