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Комплексы РЭБ «Мурманск-БН» представляют собой один из козырей, благодаря которому Россия уверенно чувствует себя на геополитической арене. Эти системы радиоэлектронной борьбы, развернутые в Калининградской области, являются серьезной проблемой для Соединенных Штатов и НАТО, вынуждая потенциального противника несколько умерить свои аппетиты, пишет китайское издание Sohu.

Одно из главных преимуществ комплексов – это большой радиус действия, составляющий примерно три тысячи километров. Благодаря этому Россия может держать под полным своим контролем «глобальную коротковолновую систему связи» Соединенных Штатов. Она применяется для взаимодействия между танками, боевыми кораблями, самолетами и командными пунктами, расположенными на земле.

В случае необходимости Россия может просто подавить связь Вашингтона с расположенными в других государствах военными подразделениями. И тем самым парализовать наступательные действия, свести к нулю боевую эффективность авиации, наземной техники, надводных кораблей и подлодок.

Именно из-за этого после развертывания «Мурманска-БН» в Калининградской области из Вашингтона долго слышались недовольные голоса. В Соединенных Штатах отлично понимают, что может натворить комплекс РЭБ со столь огромным радиусом действия и практически неограниченными возможностями по подавлению связи.

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