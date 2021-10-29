Американские бомбардировщики B-1B Lancer, на днях замеченные над Черным морем, находились на прицеле у российских комплексов ПВО. Поэтому одно неосторожное движение пилотов могло привести к уничтожению самолетов, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пояснили, что на бомбардировщики, которые попали в зону действия российских ПВО, было направлено несколько десятков боезарядов класса «земля-воздух». Если бы американские самолеты рискнули пересечь границу РФ либо нанести удар по ее территории, эти ракеты мгновенно превратили бы их в пыль.

Напомним, что бомбардировщики B-1B Lancer осуществляли патрулирование в Черноморском регионе. На их перехват был отправлен истребитель Су-27, который сопроводил американские самолеты и не допустил нарушения границ воздушного пространства России.