читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские бомбардировщики B-1B Lancer, на днях замеченные над Черным морем, находились на прицеле у российских комплексов ПВО. Поэтому одно неосторожное движение пилотов могло привести к уничтожению самолетов, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пояснили, что на бомбардировщики, которые попали в зону действия российских ПВО, было направлено несколько десятков боезарядов класса «земля-воздух». Если бы американские самолеты рискнули пересечь границу РФ либо нанести удар по ее территории, эти ракеты мгновенно превратили бы их в пыль.

Напомним, что бомбардировщики B-1B Lancer осуществляли патрулирование в Черноморском регионе. На их перехват был отправлен истребитель Су-27, который сопроводил американские самолеты и не допустил нарушения границ воздушного пространства России.

Вам может понравиться

Израиль испытал самолеты F-16 с подвесными баками для возможного удара по Ирану

Израиль вознамерился атаковать Иран и ведет усиленную подготовку к этому. В пустыне Негев он провел испытания истребителя F-16 с подвесными топливными баками. Они дают возможность без особых трудностей долететь до

Военкор Пегов: ВСУ намереваются действовать по сценарию Карабаха

Военкор Семен Пегов считает, что ВСУ начали проводить разведку боем в различных направлениях. Своё мнение он высказал в Telegram-канале WarGonzo. Такой вывод Пегов сделал на основании того, что не так
  • Анна
  • 27.10.2021
  • читать 1 минуту

Замглавы турецкой партии “Родина” назвал большой ошибкой военную помощь Украине

Предоставляя Украине военную помощь, Турция совершает большую ошибку, так как действует в интересах Соединенных Штатов, заявил замглавы турецкой оппозиционной партии «Родина» Утку Рейхан. Он пояснил, что Турция и Россия давно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 7 °C | Королев: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C |