Киев в очередной раз затеял учения в Черном море в непосредственной близости от Крыма. Россия подобные маневры считает провокационными, поэтому предприняла все возможные меры, чтобы сорвать тренировки украинских кораблей.

Издание Sohu сообщило, что в зоне учений совершенно неожиданно для ВМС Украины появились сразу две российские дизель-электрические подлодки. Не всплывая на поверхность и оставаясь незамеченными, они сперва обнаружили украинские катера, а затем выполнили электронные пуски по ним, отработав поражение целей потенциального противника.

Авторы публикации, перевод которой представлен сайтом «ПолитРоссия», заявляют, что Запад постоянно обвиняет РФ в агрессивных действиях по отношению к Украине. Однако подобные учения доказывают, что это Киев регулярно пытается спровоцировать Москву. При этом зная, что российский флот гораздо сильнее. Всего двух субмарин хватило для того, чтобы экипажи кораблей приняли решение как можно скорее уйти из зоны маневров.