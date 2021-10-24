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Российский перехватчик МиГ-31 произвел впечатление на американских военнослужащих на Аляске и заставил их «разинуть рты» от удивления и восхищения четкими и виртуозными действиями.

Этот надолго запомнившийся американцам эпизод произошел несколько дней назад. Российский истребитель подошел на небезопасное расстояние к границам Соединенных Штатов, поэтому те были вынуждены отправить на перехват свой самолет F-22. Однако пилоту этого истребителя пришлось пережить несколько весьма неприятных часов.

Перехватчик резко перешел на сверхзвуковую скорость и пересек границу зоны опознавания сил противовоздушной обороны Аляски. F-22 помчался за ним, но остановить или даже просто догнать МиГ-31 он не сумел. Истребитель находился в опознавательной зоне несколько часов, выводя из себя пилотов и вызывая восхищение американских военных. При этом он не нарушал границу воздушного пространства США.

Авторы публикации в китайском издании Sohu, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что многим американским военным подобного не доводилось видеть никогда. Поэтому они наблюдали за действиями российского летчика, «разинув рты».

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