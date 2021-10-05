Ведущие военные издания США широко обсуждают новость о том, что ВМФ России осуществил первый испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» с одной из своих атомных подводных лодок – «Северодвинск» класса «Ясень».

В Military Watch отметили: «Циркон» был впервые запущен с надводного корабля в феврале 2020 года, и в настоящее время это совершенно уникальная ракета, не имеющая аналогов в военно-морских силах стран Запада. Она ценится за высокую маневренность, скорость 9 Маха при очень большой дальности – около 1000 км.

Как поясняет Military Watch, комплекс «Циркон» впервые поступил на вооружение в конце 2019 года и, в частности, может быть использован практически любым российским надводным кораблем размером от небольших корветов до атомных подводных лодок класса «Ясень» и тяжелого крейсера класса «Киров».

В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся две подводные лодки класса «Ясень», еще семь в стадии строительства или проходят ходовые испытания. Размещение «Цирконов» на этом типе кораблей серьезно усиливает их возможности и позволяет им поражать вражеские цели намного дальше и с гораздо более высокими шансами уклониться от передовых средств ПВО.

Адмирал ВМС США Чарльз А. Ричард ранее отметил: российские гиперзвуковые ракеты представляют значительную угрозу, потому что американская ПРО сейчас не может даже отслеживать их – что является основным требованием для поражения такой цели. С российскими атомными субмаринами, развернутыми для патрулирования морей и океанов по всему миру, «Циркон» может резко повысить их способность выполнять атаки на расстоянии около 1000 км, причем по принципу «ударить и скрыться» от средств борьбы с подводными лодками противника, которые, вероятно, будут изо всех сил пытаться их отслеживать или атаковать.

«В зависимости от варианта, каждая подводная лодка класса «Ясень» способна развернуть 32-40 ракет «Циркон», способных уничтожать даже очень большие военные корабли одним удачным попаданием из-за огромной скорости его удара. Таким образом, один «Ясень» может иметь огневую мощь, необходимую для того, чтобы дважды вывести из строя авианосную ударную группу. Несмотря на то, что «Циркон» является очень дорогостоящим активом, он потенциально может служить эффективным средством усиления ударных атомных подводных лодок ВМФ России и позволит им осуществлять гораздо более широкий контроль, особенно в открытом океане», – заключает Military Watch.

Издание The Drive также указывает: «В принципе, любой российский корабль или подводная лодка, оснащенная или переоборудованная вариантом новой «универсальной» системы вертикального пуска 3С14, должны иметь возможность запускать «Циркон», помимо других ракет. Если такое оружие добьется реального прогресса в своем развитии, это должно вызвать особую озабоченность у Соединенных Штатов, а также их союзников по НАТО. Официальные лица США уже признали, что подводные лодки класса «Ясень» и «Ясень-М» действительно представляют новые проблемы для безопасности Америки, которые только усугубятся в результате интеграции гиперзвуковых крылатых ракет в их арсеналы».