Заявления высокопоставленных официальных лиц Турции о намерении закупить российские истребители, если аналогичная сделка с США не состоится, встревожили военных аналитиков ведущих американских СМИ, таких как Military Watch и The National Interest (NI). Перевод иностранных источников представлен изданием discover24.ru.

«Анкара и Москва сблизились в последние годы, хотя эти две страны были территориальными соперниками веками и активно поддерживают разные стороны в продолжающейся сирийской гражданской войне», – отмечает Питер Сучиу в NI, и цитирует турецкое заявление:

«Если США не одобрят сделку по F-16 после ситуации с самолетами F-35, Турция не останется без альтернатив. Вопрос о закупке истребителей Су-35 и Су-57 в России может снова всплыть на поверхность в любой момент», – заявил глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на турецком телеканале НТВ.

«Неясно, является ли это позерством, а также попыткой получить более выгодную сделку с Соединенными Штатами, но, как уже отмечалось, Турция в прошлом была покупателем оборудования российского производства. В 2017 году Москва и Анкара подписали сделку на поставку в Турцию российских систем противовоздушной обороны С-400, что сделало ее первым членом НАТО, закупившим такое оружие у России.

Турецкие военные работают над TF-X, своим первым истребителем-невидимкой местного производства, но их намеченный запуск к 2025 или 2026 году, как сообщается, отстает от графика. Это может объяснить, почему Анкара требует возмещения своих инвестиций в F-35 и в то же время ищет иностранные самолеты для закупки, чтобы заполнить возникшую пустоту», – отмечает Питер Сучиу.

Military Watch считает, что запрет на продажу Турции F-35 может обернуться выгодой для США: заказ Анкары на F-16 позволит сохранить действующими американские производственные линии.

Издание также отмечает, что «способность или желание Турции интегрировать современные российские истребители все еще находится под вопросом», поскольку они «несовместимы с техникой союзников по НАТО». Кроме того, приобретение Анкарой российских самолетов «приведет к предоставлению столь необходимого финансирования российскому оборонному сектору».

В то же время, пишет далее Military Watch, «исключение Турции из программы F-35 многими все еще рассматривается как удар по интересам США, поскольку планировалось продать более 100 истребителей, что способствовало бы росту производства и увеличению доходов от экспорта. Однако недавние сообщения указывают на то, что Турция может направить средства, предназначенные для программы F-35, в область оборонного сектора США, где они нужны даже более срочно – а именно в истребитель F-16».

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что расширение существующего парка F-16 и их модернизацию можно рассматривать как альтернативу F-35. При этом в качестве первого взноса служить те 1,4 миллиарда долларов, которые Турция уже заплатила за непоставленные F-35, что позволяет профинансировать закупку около десятка новых истребителей F-16 Block 70, оснащенных современными радарами AESA и совместимых с новыми ракетами AIM-120D.

«Программа F-16 испытывает большие трудности с поиском новых клиентов: единственный крупный заказ в 2019 году разместил Тайвань, на 66 истребителей по контракту на сумму более 8 миллиардов долларов. Поскольку США стремятся сохранить свои производственные линии F-16 открытыми как можно дольше, турецкое финансирование дальнейших партий самолетов может стать более ценным, чем финансирование F-35, которое еще не развернуло полномасштабное производство и уже имеет большое отставание по исполнению заказов со всего мира.

F-16, впервые введенный в эксплуатацию 43 года назад, все чаще считается устаревшим против высококлассных противников. Этот истребитель даже в новой версии по-прежнему оставлял бы турецкие ВВС в значительном качественном отставании по сравнению с конкурентами в регионе, такими как Саудовская Аравия, Египет или Россия, но обеспечил бы значительное улучшение по сравнению со старыми F-16, находящимися в настоящее время на вооружении. Турция в настоящее время является крупнейшим иностранным эксплуатантом F-16, выпустив значительное количество самолетов по лицензии внутри страны и располагая инфраструктурой технического обслуживания, позволяющей легко интегрировать новые самолеты», – заключает Military Watch.