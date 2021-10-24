В средствах массовой информации КНР широко отмечен успех первого совместного военно-морского похода боевых кораблей Китая и России, совершенного в западной части Тихого океана. Перевод основных положений публикаций китайских изданий представлен изданием discover24.ru.

Официальный аккаунт НОАК на интернет-платформе NetEase Hao сообщил, что в полдень 23 октября по местному времени первое совместное морское патрулирование кораблей ВМС Китая и ВМФ России было успешно завершено, и военно-морское соединение двух стран провело церемонию разделения в восточных водах Восточно-Китайского моря. Командующие от Китая и России выступили перед моряками с речами по радио. Затем десять кораблей, поровну представлявших Китай и Россию, отметили завершение похода торжественными гудками в течение одной минуты. Флот кораблей обеих сторон медленно разделился, словно два длинных дракона, полных дружбы и сытости, и каждый из них отправился в путь к своему дому.

После того, как с 14 по 17 октября прошли совместные китайско-российские военные учения «Морское взаимодействие-2021» в заливе Петра Великого, корабли ВМС Китая и ВМФ России сформировали совместное соединение и осуществили первый совместный морской поход. Китайско-российское военно-морское формирование пересекло Японское море, прошло пролив Цугару (Сангарский), далее через западную часть Тихого океана двинулось на юг и пересекло пролив Осуми, выйдя в Восточно-Китайское море.

Портал Global Times, представляющий ведущее военное издание КНР «Хуаньцю шибао», сообщил, что совместное формирование китайских и российских военно-морских сил, в состав которого входило в общей сложности 10 боевых кораблей и 6 палубных вертолетов, осуществило совместное морское патрулирование в Японском море, западной части Тихого океана и Восточно-Китайском море, в ходе которого они организовали учения по совместному маневрированию и провели боевые стрельбы.

Незамедлительные учения, включая переправы, совместную мобильность и боевую стрельбу после совместных морских учений, ближе к и позволяют проверить и улучшить способность войск к непрерывной работе и способность оставаться в боевой готовности в открытом море. Это также может улучшить способность китайских и российских военно-морских сил справляться с угрозами безопасности на море, сказал в субботу

Старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии Народно-освободительной армии (НОАК) Чжан Цзюньшэ отметил для Global Times, что первое совместное морское патрулирование Китая и России в водах западной части Тихого океана имеет жизненно важное значение для передачи четкого сигнала потенциальным противникам и отработки на учениях готовности к ситуациям реальных боевых действий.

Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что проведенное совместное морское патрулирование продемонстрировало высокую степень боевой готовности. Немедленное преобразование флотского соединения от учебной подготовки к патрулированию – это важный механизм для перехода из состояния мирного времени в состояние военного времени. «Формирование такого механизма указывает на то, что способность Китая и России быстро реагировать в военном сотрудничестве быстро улучшается», – отметил Сун.

По его словам, в будущем практика совместных военно-воздушных и военно-морских патрулирований для Китая и России получит все большее распространение. «Формирование совместной боевой мощи Китая и России улучшит способность обеих этих сил выполнять военные задачи. Это предоставит больше возможностей для урегулирования региональных конфликтов, таких как террористические атаки», – сказал Сун.

В ходе миссии совместное формирование строго соблюдало нормы международного права и не заходило в территориальные воды других стран, заявили в Минобороны Китая. В заявлении Минобороны России добавлено, что во время практических действий боевые корабли двух стран прошли в общей сложности более 1700 морских миль.

С 2019 года военно-воздушные силы Китая и России ежегодно проводят совместное стратегическое воздушное патрулирование Восточно-Китайского и Японского морей. По словам китайских военных экспертов, совместное морское патрулирование впервые основано на расширенном военном сотрудничестве между двумя стратегическими партнерами.