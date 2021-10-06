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Военный эксперт Александр Ситников рассказал об историческом воздушном бое советского истребителя МиГ-21, который изменил мнение Соединенных Штатов об этом боевом самолете.

Аналитик рассказал, что МиГ-21 появился на свет в 1959 году. Тогда в Америке его презрительно назвали Fishbed, заявили, что никакого будущего у истребителя нет, а также отметили, что он всегда будет легкой добычей для американских самолетов.

Их мнение кардинально поменялось 60 лет спустя. В 2019 году советский еще МиГ-21 «Бизон», представляющий ВВС Индии, столкнулся в воздушном сражении с пакистанский F-16 Fighting Falcon. В этом бою американская гордость четвертного поколения была уничтожена, во что США до сих пор не могут поверить.

Впрочем, МиГ-21 тоже был совсем не тот, который впервые поднялся в небо более полувека назад. Самолет несколько раз модернизировали, оснастив его новейшей бортовой электроникой и авионикой. Кроме того, он получил современные датчики, РЛС и станцию радиоэлектронной борьбы Elta-8222 производства Израиля.

Все это помогло советскому истребителю одолеть F-16. Впрочем, США не остались за это в обиде на Индию. Напротив, в Пентагоне заявили, что проигранный воздушный бой вскрыл все недостатки самолета, которые в прошлом году были устранены.

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