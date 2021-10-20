Военнослужащие США подверглись нападению в сирийской деревне Хаму. Местные жители забросали камнями их бронетранспортеры и заставили как можно скорее покинуть населенный пункт, сообщило информационное агентство SANA.

Колонна бронеавтомобилей американских войск двигалась по направлению к городу Эль-Камышлы. Для этой цели военные выбрали международную автомагистраль, расположенную в северо-восточной части САР и проходящую как раз через деревню Хаму.

Войдя в населенный пункт, американцы смогли увидеть как местные жители к ним относятся. Сирийцы заблокировали броневики, после чего обрушили на них целый град камней. Не желая вступать в противостояние с гражданскими, военнослужащие быстро уехали из деревни.

Напомним, что официальный Дамаск считает Соединенные Штаты, которые с 2014 года настроили на территории страны 10 военных баз, оккупантами. У США нет никаких оснований находиться на территории САР, однако они расположились у крупнейших месторождений нефти и, по заявлениям правительства, разворовывают принадлежащие народу страны ресурсы.