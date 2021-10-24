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Правительственные силы Сирии не пустят турецкую армию в Тель-Рифат, уверены эксперты портала Avia.Pro. Они пишут, что сирийские войска хорошо подготовились к атаке противника, которая может начаться уже до сегодняшнего вечера.

Подступы к городу охраняют оперативно-тактические комплексы «Точка-У» и «Точка», которые нанесут удар по турецким войскам, если те вздумают вторгнуться в город. Позаботились правительственные силы и о защите от авиации. Ни самолеты, ни беспилотники Турции не смогут проникнуть на территорию Сирии, так как на границе их ожидает неприятный сюрприз.

Там военнослужащие сирийской армии развернули российские комплексы ПВО «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», которые будут отслеживать перемещения воздушных целей и атаковать их в случае угрозы.

Напомним, что Тель-Рифат был назван президентом Турции Тайипом Эрдоганом в качестве одной из целей армии страны в операции против курдов.

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