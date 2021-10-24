Сирийские правительственные силы атаковали базу террористов рядом с городом Маарат Мисрин в провинции Идлиб. Для этой цели был задействован оперативно-тактический комплекс «Точка», который заодно чуть не уничтожил наблюдательный пост турецкой армии, расположенный в пятистах метрах от цели.

Мощный удар ракетой российского комплекса проломил прочную крышу здания из железобетона, которое боевики считали надежным укрытием. В результате столь мощного удара около 20 террористов погибли на месте.

Авторы портала отмечают, что правительственные силы не придали никакого значения наличию в непосредственной близости от базы турецкого наблюдательного поста. Они сделали абсолютно правильно, так как турки фактически выступали в качестве соучастников террористов, прикрывая их от сирийских войск.