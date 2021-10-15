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Сирия намерена ответить Израилю за гибель людей после ударов по центрам сбора молодежи и обслуживания. Она собирается провести ответную атаку на Тель-Авив, для чего скорее всего будут использованы ракетные комплексы.

Решение об ответном ударе принято оперативным командованием правительственных сил. Оно заявило, что Сирия больше не намерена терпеть непрекращающиеся обстрелы Израиля. В настоящий момент командование работает над списком целей, на которые будет проведена атака.

Напомним, что Турция готовится к наступлению сразу на 4 населенных пункта Сирии, в которых дислоцируются вооруженные формирования курдов. Также на север страны подтягиваются американские силы. Они намерены защищать курдское население. Не исключено, что между США и Турцией вспыхнет масштабное военное противостояние.

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