Сирия намерена ответить Израилю за гибель людей после ударов по центрам сбора молодежи и обслуживания. Она собирается провести ответную атаку на Тель-Авив, для чего скорее всего будут использованы ракетные комплексы.

Решение об ответном ударе принято оперативным командованием правительственных сил. Оно заявило, что Сирия больше не намерена терпеть непрекращающиеся обстрелы Израиля. В настоящий момент командование работает над списком целей, на которые будет проведена атака.

Напомним, что Турция готовится к наступлению сразу на 4 населенных пункта Сирии, в которых дислоцируются вооруженные формирования курдов. Также на север страны подтягиваются американские силы. Они намерены защищать курдское население. Не исключено, что между США и Турцией вспыхнет масштабное военное противостояние.