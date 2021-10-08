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Швеция активно занимается обновлением своего танкового парка в рамках подготовки к войне с Россией, пишет местное издание Army Recognition. Журналисты пришли к такому выводу, внимательно изучив пресс-релиз Минобороны страны.

Они рассказали, что танки, которые имеются на вооружении подразделения Lärbro, практически новые, так как они были получены в 90-х годах прошедшего столетия. Это боевые машины Stridsvagn 122, которые практически идентичны с немецкими Leopard 2.

Несмотря на это, Минобороны считает, что танки нуждаются в модернизации. Сперва ведомством намерено улучшить технические параметры боевых машин, а затем внедрить принципиально новую программу обучения танкистов, сообщают журналисты.

Швеция в последнее время настолько часто говорит о войне с Россией, что возникает впечатление, будто она сама намеревается напасть на РФ.

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