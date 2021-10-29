Соединенные Штаты планируют ввести дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, намеченной на следующий год. Соответствующее предложение сделала группа американских сенаторов.

Она хочет внести поправку в оборонный бюджет США на уже стартовавший следующий финансовый год, подразумевающую запрет на выделение денег для политиков и чиновников для посещения Олимпийских игр. При этом речь не идет о спортсменах, Паралимпийском и Олимпийском комитетах и компаниях, сотрудничающих с ними.

Напомним, что впервые о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае заявила Нэнси Пелоси из Палаты представителей Конгресса США. Она обратилась к политикам всего мира и призвала не ехать на ОИ из-за приписываемых Пекину репрессий против уйгуров. Подобные призывы также распространяли Канада, Норвегия и представители почти 200 государств.

Напомним, что XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля следующего года.