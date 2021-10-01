Бункер Корпуса Стражей Исламской революции в Иране подвергся атаке со стороны неизвестных сил. Предполагается, что данный объект Тегеран использовал для разработки ядерного оружия.

Природа взрыва, произошедшего в бункере, не установлена. Однако характер повреждений очень похож на недавний взрыв на объекте в Натанзе, где действительно ведется создание ядерных боеголовок. Тогда Иран обвинил в нападении израильскую сторону.

Иранские СМИ отмечают, что поврежденный взрывом бункер охранялся от нападения с воздуха российским зенитно-ракетным комплексом «Тор». Именно этот ЗРК 8 января прошлого года самолет «Боинг» с украинской символикой на борту счел угрозой своей безопасности. Он летел по направлению прямо к секретному объекту, но потом был вынужден сменить курс.